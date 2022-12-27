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Данілов: “росія почала ховати свої бомбардувальники, коли зрозуміла, що ми можемо їх діставати”

Данілов: “росія почала ховати свої бомбардувальники, коли зрозуміла, що ми можемо їх діставати”

Київ • УНН

 • 295187 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. росія почала ховати свої бомбардувальні літаки, якими обстрілювала Україну після того, як зрозуміла, що ми можемо їх дістати та знищити. Про це в ефірі національного телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

"Те, що стосується усіх літаків, які можуть здійснювати бомбардування з повітря, таких літаків у них теж не дуже багато. Але трапляється, що хтось щось робить, що їх стає все менше. На сьогодні ворог їх почав ховати. Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували. Але за необхідності і в Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно для того, аби ворог мав клопіт", – сказав Данілов.

Деталі

Він також зазначив, що не може дати гарантій, що ворог не обстрілюватиме Україну на Новий рік, та рекомендує прислухатися до повітряних тривог, які можуть лунати цими днями.

"На жаль, ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде масованого обстрілу. Ми точно знаємо, що у ворога вже лишилося не так багато ракет на масовані обстріли – два-три, максимум чотири рази. Ворог теж це розуміє. Тож ми думаємо, що може він буде економити їх... Для того, щоб новорічні свята, коли збираються родини, коли важлива підтримка один одного, щоб ми провели більш-менш у спокої. Енергетична система до цього готова. Але, наголошую, не все залежить від нас", – сказав секретар РНБО.

Доповнення

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у росіян залишилося ракет ще для “двох-трьох” ударів по інфраструктурі держави.

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