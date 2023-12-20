"Есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить": Данилов о запуске авиасообщения в Украине
Алексей Данилов выделил четыре предпосылки для восстановления авиасообщения в Украине: безопасность аэропортов, надежная инфраструктура, страхование и действующая авиакомпания. Эти компоненты считаются необходимыми для восстановления полетов во время военного положения.
Обстрел Донетчины: россияне повредили пожарную часть в Торецке
Российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области, повредив пожарно-спасательную часть, но никто из личного состава не пострадал. Объекты энергетической инфраструктуры Украины также стали мишенью для обстрелов.
На белгородщине было "громко": губернатор заявляет о работе ПВО и сбитом беспилотнике
Системы противовоздушной обороны в белгородской области россии сбили беспилотник вблизи города, жертв и разрушений нет, заявил губернатор гладков.
В Украине объявлена тревога: взлетел российский МиГ-31К, с юга курсируют ударные дроны
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за того, что с юга взлетел российский МиГ-31К, способный нести сверхзвуковые ракеты, а также многочисленные беспилотники, летящие с юга.
Устраивают пьяные дебоши и избивают местных: в Крыму нарастает недовольство действиями российских военных
Партизанское движение "Атеш" сообщает об увеличении количества инцидентов в оккупированном Красногвардейске, Крым, где российские военнослужащие участвуют в пьяных драках, избиениях и неуважении к женщинам, что приводит к росту местного сопротивления.
В Харькове вернут довоенный трамвайный маршрут - Терехов
Харьков планирует возобновить работу трамвайного маршрута №12 после новогодних праздников; ремонтные работы позволили восстановить 300 метров трамвайных путей и контактной сети. Движение было приостановлено из-за повреждений в результате обстрелов во время российского вторжения.
В подмосковье упал беспилотник: инцидент спровоцировал пробки
Возле столицы рф разбился беспилотник, что заставило власти оцепить территорию и вызвало пробки.
В Госдепе США заявили, что помогают Украине в борьбе с коррупцией
США оказывают Украине значительную военную и экономическую поддержку, включая усилия по борьбе с коррупцией и привлечению инвестиций для укрепления демократии и экономики Украины.
Хочет построить подводный тоннель из россии в Крым: китайскую компанию внесли в перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назвало Китайскую корпорацию железнодорожного строительства спонсором международной войны за текущие проекты в россии, включая вероятный тайный план строительства подводного тоннеля, соединяющего рф с оккупированным Крымом.
С начала эпидсезона умерли двое украинцев больных гриппом - Центр общественного здоровья
С начала эпидемического сезона 1,5 миллиона украинцев заболели ОРВИ, что на 35,7% больше, чем в прошлом году; двое умерли от гриппа, оба не были вакцинированы против гриппа и COVID-19.