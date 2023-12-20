"Есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить": Данилов о запуске авиасообщения в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона назвал четыре условия для восстановления авиасообщения в Украине: защита аэропортов, страхование, инфраструктура и авиакомпания, которая будет осуществлять перелеты, пишет УНН.

Детали

По словам Данилова, вопрос восстановления авиасообщения очень важен.

На сегодня рассматривается несколько предложений восстановления авиасообщения, "но есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить".

Во-первых, это защита тех аэродромов, на которых будет решено начать пользование самолетами. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Она (инфраструктура - ред.) должна быть сертифицирована и готова для того, чтобы начать полеты. Должен быть обязательно задействован механизм страхования, потому что без страховок никто такие вопросы во время военного положения делать не будет. Ну и конечно компания, которая возьмется осуществлять эти перелеты, это тоже вопрос. - сказал Данилов.

Он добавил, что совместными усилиями рано или поздно эти вопросы удастся решить.

"Я думаю, что в следующем году этот вопрос точно сдвинем с мертвой точки", - резюмировал Данилов.

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Напомним

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