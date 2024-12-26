Дальнобойный дрон-камикадзе, которым атаковали рф: что известно о разработке украинских инженеров

Украинские инженеры превратили легкий гражданский самолет в тяжелый беспилотник-камикадзе большой дальности. Об этом пишет немецкая газета BILD, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинским инженерам удалось превратить гражданский легкий самолет в смертоносное оружие, способное нести большую боеголовку и иметь дальность полета более 1000 км.

Этот беспилотник, несмотря на большие размеры, из-за особенностей конструкции оказался сложной целью для российских ПВО.

Беспилотник оснащен малозаметным двигателем, который не нагревается до высоких температур, как большинство ракет, что затрудняет его обнаружение российскими радарами ПВО. Кроме того, специальная пленка обеспечивает защиту от радаров, а полет на малых высотах и малых скоростях дает дополнительные преимущества в уклонении от систем противника.

Дрон-камикадзе особенно эффективен при атаках на территорию россии.

Самым известным случаем стала атака на завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" в Татарстане, который находится в 1200 километрах от Украины.

Атака произошла в апреле 2024 года около шести утра по местному времени, когда на территории особой экономической зоны "Алабуга", расположенной недалеко от города Елабуга, прогремели взрывы.

Сообщается также, что этот тип беспилотников использовался для нанесения ударов по российским целям в Грозном и других регионах на значительном расстоянии от границы с Украиной.

Напомним,

Украина работает над созданием новой ракеты "Трембита" с дальностью полета до москвы. Базовая версия имеет скорость 400 км/ч, дальность 200 км, а производство планируется после завершения испытаний.