Д.Вороненкова застрелили из пистолета марки ТТ - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По предварительной информации, экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова киллер застрелил из пистолета марки ТТ. Об этом журналистам сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает корреспондент УНН.
"Насколько я знаю киллер использовал пистолет ТТ предварительно, но я думаю, что окончательные выводы будут сделаны после баллистической экспертизы", - сказал З.Шкиряк.
При этом он не смог назвать количество выстрелов сделанных стрелком.
Он добавил, что раненый нападавший жив и находится под усиленной охраной подразделений НП в больнице.
"Личность киллера устанавливается, идентифицируются и по поступлению информации, которая может быть по определению следствия открыта для публичного доступа, она безусловно будет предоставлена", - отметил З.Шкиряк
По его словам, задержание киллера дает надежду на эффективное раскрытие преступления.
З.Шкиряк добавил, что следствие планирует изъять видеозаписи камер наблюдения и допросить всех свидетелей убийства.
Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.