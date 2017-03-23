Д.Вороненкова застрелили из пистолета марки ТТ - З.Шкиряк

"Насколько я знаю киллер использовал пистолет ТТ предварительно, но я думаю, что окончательные выводы будут сделаны после баллистической экспертизы", - сказал З.Шкиряк.

При этом он не смог назвать количество выстрелов сделанных стрелком.

Он добавил, что раненый нападавший жив и находится под усиленной охраной подразделений НП в больнице.

"Личность киллера устанавливается, идентифицируются и по поступлению информации, которая может быть по определению следствия открыта для публичного доступа, она безусловно будет предоставлена", - отметил З.Шкиряк

По его словам, задержание киллера дает надежду на эффективное раскрытие преступления.

З.Шкиряк добавил, что следствие планирует изъять видеозаписи камер наблюдения и допросить всех свидетелей убийства.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.