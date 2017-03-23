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Д.Вороненкова застрелили з пістолета марки ТТ - З.Шкіряк

Д.Вороненкова застрелили з пістолета марки ТТ - З.Шкіряк

Київ • УНН

 • 8569 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. За попередньою інформацією, екс-депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова кілер застрелив з пістолета марки ТТ. Про це журналістам повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає кореспондент УНН.

"Наскільки я знаю кілера використовував пістолет ТТ попередньо, але я думаю що остаточні висновки буде зроблено після балістичної експертизи", - сказав З.Шкіряк.

При цьому він не зміг назвати кількість пострілів, які зробив стрілок.

Він додав, що поранений стрілок наразі живий і знаходиться під посиленою охороною підрозділів НП у лікарні.

"Особа кілера встановлюється, ідентифікуються і по надходженню інформації, яка може бути за визначенням слідства відкрита для публічного доступу, вона безумовно буде надана", - зазначив З.Шкіряк

За його словами, затримання кілера дає надію на ефективне розкриття злочину.

З.Шкіряк додав, що слідство планує вилучити відеозаписи камер спостереження і допитати всіх свідків вбивства.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.

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