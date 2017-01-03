Д.Трамп определился с кандидатурой на торгового представителя США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, выдвинет на пост торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Об этом сообщил представитель переходной команды Д.Трамп, передает УНН со ссылкой на Голос Америки .
Этой номинацией будущий президент США практически завершит формирование руководства новой администрации, пишет издание.
Р.Лайтхайзер, который работал заместителем торгового представителя США при президенте Рональде Рейгане, будет играть ключевую роль в реализации программы Д.Трампа в сфере торговли.
Избранный президент США является решительным противником транстихоокеанского партнерства, соглашение о котором подписали 12 государств, и выступает за заключение двусторонних торговых соглашений с отдельными странами.