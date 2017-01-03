Д.Трамп визначився з кандидатурою на торгового представника США - ЗМІ

Цією номінацією майбутній президент США практично завершить формування керівництва нової адміністрації, пише видання.

Р.Лайтхайзер, який працював заступником торгового представника США при президенті Рональда Рейгана, буде грати ключову роль в реалізації програми Д.Трампа в сфері торгівлі.

Обраний президент США є рішучим противником транстихоокеанський партнерства, угоду про яку підписали 12 держав, і виступає за укладення двосторонніх торговельних угод з окремими країнами.