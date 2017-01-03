Д.Трамп визначився з кандидатурою на торгового представника США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп, як очікується, висуне на посаду торгового представника США Роберта Лайтхайзера. Про це повідомив представник перехідної команди Д.Трампа, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Цією номінацією майбутній президент США практично завершить формування керівництва нової адміністрації, пише видання.
Р.Лайтхайзер, який працював заступником торгового представника США при президенті Рональда Рейгана, буде грати ключову роль в реалізації програми Д.Трампа в сфері торгівлі.
Обраний президент США є рішучим противником транстихоокеанський партнерства, угоду про яку підписали 12 держав, і виступає за укладення двосторонніх торговельних угод з окремими країнами.