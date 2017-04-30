Д.Трамп один из ста дней президентства полностью посвятил украинскому вопросу - эксперт

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп уделил украинскому вопросу за первые 100 дней своего президентства, по меньшей мере, один полный рабочий день. Такое мнение высказал в комментарии УНН бывший народный депутат Тарас Чорновил.

"То время, которое Трамп посвятил Украине, было исключительно в положительном для нас контексте ... по крайней мере, один полный рабочий день из ста был посвящен Украине. Во внутренних разговорах кабинета Трампа тема Украины не могла не фигурировать: и в контексте определенных российских притязаний, и в контексте выяснения по поддержке-неподдержке Украины, наработке позиции. Где-то мы в тех приоритетах, которыми Трамп сейчас занимается", - отметил эксперт.

При этом, Т.Чорновил отметил, что за первые 100 дней своего президентства Д.Трамп посвятил теме Украины столько времени, сколько его предшественник потратил за два года работы.

"Если говорим об общем международном формате, то где-то выходим на 6-7 место по трате времени, может в пределах десятки. Это значительно больше, чем во время срока Обамы. Я думаю, что то, какие имел Трамп разговоры и как работал с Украиной за 100 дней, Обама, примерно, в первом своем сроке за два года столько времени посвятил", - добавил Т.Чорновил.

Кроме того, эксперт отметил, что около 10% разговоров, которые велись американским президентом за этот срок на международном уровне, так или иначе касались Украины.

"... это в основном были разговоры о нас без нас. Это не лучший вариант, но учитывая то, с кем велись эти переговоры, это нормально. Трамп имел достаточно серьезный разговор по теме Украины с премьер-министром Великобритании. ... думаю, что до 10% разговоров, которые тогда велись, могли касаться Украины или России в контексте, который так или иначе касался наших интересов. Это были разговоры его с канцлером Германии Ангелой Меркель, разговоры с определенными руководителями НАТО. Во всех основных международных переговорах Украины звучала", - отметил Т.Чорновил.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп назвал первые 100 дней своего пребывания у власти "наиболее успешными в истории страны".