Д.Трамп один із ста днів президентства повністю присвятив українському питанню - експерт

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп приділив українському питанню за перші 100 днів свого президентства щонайменше один повний робочий день. Таку думку висловив у коментарі УНН колишній народний депутат Тарас Чорновіл.

“Той час, який Трамп присвятив Україні, був виключно у позитивному для нас контексті... принаймні, один повний робочий день зі ста був присвячений Україні. У внутрішніх розмовах кабінету Трампа тема України не могла не фігурувати: і в контексті певних російських домагань, і в контексті з’ясування щодо підтримки-непідтримки України, напрацювання позиції. Десь ми в тих пріоритетах, якими Трамп зараз займається”, — зазначив експерт.

При цьому, Т.Чорновіл наголосив, що за перші 100 днів свого президентства Д.Трамп присвятив темі України стільки часу, скільки його попередник витратив за два роки роботи.

“Якщо говоримо про загальний міжнародний формат, то ми десь виходимо на 6-7 місце за витратою часу, може в межах десятки. Це значно більше, ніж під час терміну Обами. Я думаю, що те, які мав Трамп розмови і як працював з Україною за 100 днів, Обама, приблизно, в першому своєму терміні за два роки стільки часу присвятив”, — додав Т.Чорновіл.

Крім того, експерт наголосив, що близько 10% розмов, які велися американським президентом за цей термін на міжнародному рівні, так чи інакше стосувалися України.

“...це в основному були розмови про нас без нас. Це не найкращий варіант, але враховуючи те, з ким велися ці переговори, це нормально. Трамп мав досить серйозну розмову по темі України з прем’єр-міністром Великобританії. ...думаю, що до 10% розмов, які тоді велися, могли стосуватися України або Росії в контексті, які так чи інакше торкалися наших інтересів. Це були розмови його з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, розмови з певними керівниками НАТО. У всіх основних міжнародних переговорах Україна звучала”, — зазначив Т.Чорновіл.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп назвав перші днів свого перебування при владі “найбільш успішними в історії країни”.