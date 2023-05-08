COVID-19 в Украине: Минздрав рассматривает возможность отмены карантинных ограничений

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"Мы уже начали пересматривать постановление о карантине и будем готовиться к его отмене", - сообщил Ляшко.

Детали

Кроме того, Ляшко сообщил, что с начала пандемии зафиксировали более 5,5 млн случаев COVID-19. За текущую неделю зарегистрировали больных коронавирусом 6000 человек. За предыдущий - 8000. Умерли 112 268 человек, в том числе 89 детей.

Министр отметил, что всего в Украине сделали 35 409 256 прививок. Одну дозу получили 16 339 000, две – 15 484 000. Самой популярной вакциной оказалась Pfizer. Ею привилось 17 млн украинцев. Наименее популярной была Janssen. По словам Ляшко, она была меньше всего представлена, поэтому такова статистика.

По его словам, ковидную вакцинацию планируют интегрировать в список рутинных, делающих каждый эпидсезон. Соответственно вакцину будут постоянно совершенствовать в зависимости от циркулирующего штамма.

По словам Ляшко, вакцина будет бесплатной, поскольку запасов достаточно.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения упраздняет статус пандемии коронавируса COVID-19.