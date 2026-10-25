Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач

25 октября — Всемирный день осведомлённости о Spina bifida и гидроцефалии. О том, что это за пороки развития и какая существует профилактика их возникновения, в комментарии УНН рассказал врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и заведующий послеродовым отделением столичного Перинатального центра Владислав Явир.

Ежегодно в мире до 300 тысяч детей рождаются с диагнозом Spina bifida. На самом деле этот показатель может быть выше, поскольку не все страны фиксируют информацию об этом пороке развития плода отдельным пунктом в медицинской статистике.

Spina bifida — что это и как этот порок развития связан с гидроцефалией

Spina bifida (расщепление позвоночника) — это врождённый порок развития нервной трубки (эмбриональной структуры, из которой формируется центральная нервная система ребёнка), при котором нарушается формирование и закрытие структур позвоночного канала. При тяжёлых формах, в частности миеломенингоцеле, через дефект позвоночника могут выпячиваться оболочки и нервные структуры спинного мозга.

Как объясняет Владислав Явир, при тяжёлых формах Spina bifida наблюдаются нарушения нормальной циркуляции спинномозговой жидкости (ликвора).

"Вследствие этого ликвор может накапливаться в желудочках головного мозга, вызывая развитие гидроцефалии. В то же время гидроцефалия возникает не у всех детей со spina bifida", — говорит врач.

Профилактика фолиевой кислотой

Предотвратить развитие spina bifida может приём фолиевой кислоты.

"Своевременный приём фолиевой кислоты позволяет существенно снизить риск дефектов нервной трубки. Согласно данным исследований, значительную часть таких пороков можно предотвратить благодаря достаточному обеспечению организма фолатами ещё до наступления беременности. Однако даже правильная профилактика не гарантирует полного исключения риска", — объясняет Явир.

По словам врача, нервная трубка формируется и закрывается очень рано. Примерно к 28-му дню после оплодотворения.

"Именно поэтому приём фолиевой кислоты необходимо начинать ещё до беременности, желательно за 1–3 месяца до зачатия", — говорит врач.

По его словам, существует стандартная профилактическая доза фолиевой кислоты. Однако существуют группы повышенного риска, которым могут быть рекомендованы значительно более высокие дозы.

"Прежде всего это женщины с предыдущей беременностью, осложнённой дефектом нервной трубки, пациентки с прегестационным сахарным диабетом, а также женщины, принимающие определённые лекарственные препараты (противоэпилептические)", — объясняет Явир.

Приём высокой дозы обычно начинают ещё до зачатия и продолжают до завершения 12-й недели беременности.

"Важно подчеркнуть: высокую дозу фолиевой кислоты не следует назначать самостоятельно. Она должна определяться врачом после оценки индивидуальных факторов риска.

Именно поэтому я всегда подчёркиваю важность прегравидарной подготовки: лучшее время для профилактики многих врождённых пороков развития — ещё до наступления беременности", — говорит врач.

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Фолаты можно получать из продуктов питания, например зелёных листовых овощей, бобовых, цитрусовых. Однако, как объясняет акушер-гинеколог, даже сбалансированное питание не всегда обеспечивает достаточное количество фолатов для профилактики дефектов нервной трубки. Природные фолаты имеют более низкую биодоступность по сравнению с синтетической фолиевой кислотой, а часть из них разрушается во время термической обработки.

"Именно поэтому ВОЗ и CDC рекомендуют женщинам, которые планируют беременность или могут забеременеть, ежедневно принимать 400 мкг (0,4 мг) фолиевой кислоты при отсутствии показаний к более высокой дозе. Правильное питание важно, но оно не заменяет рекомендуемую профилактику фолиевой кислотой", — говорит врач.

Выявление пороков развития во время беременности

Современная пренатальная диагностика позволяет выявить spina bifida ещё во время внутриутробного развития ребёнка. Основным методом диагностики является ультразвуковое исследование (УЗИ).

УЗИ первого триместра (11–13 недель + 6 дней): опытный специалист уже может заподозрить открытую spina bifida по характерным ультразвуковым признакам, в частности по изменениям внутричерепных структур плода.

УЗИ второго триместра (18–22 недели): основной этап детальной оценки анатомии плода. Позволяет выявить дефект позвоночника, возможное выпячивание оболочек спинного мозга и нервных структур, а также характерные изменения головного мозга.

Биохимический скрининг: повышенный уровень альфа-фетопротеина (АФП) в крови матери во втором триместре может свидетельствовать об открытом дефекте нервной трубки, однако сам по себе не подтверждает диагноз.

Своевременное выявление порока позволяет провести углублённое обследование, оценить прогноз и определить дальнейшую тактику ведения беременности.

"Сегодня диагноз spina bifida не означает отсутствия возможностей лечения. В специализированных центрах по чётким показаниям возможно внутриутробное хирургическое закрытие миеломенингоцеле. Исследования показали, что в тщательно отобранных случаях такое вмешательство может уменьшать потребность в ликворном шунтировании и улучшать двигательные функции ребёнка. Также существует хирургическое лечение после рождения. В таких случаях дефект обычно закрывают в течение первых дней жизни ребёнка. При наличии гидроцефалии может потребоваться дополнительное нейрохирургическое лечение", — объясняет Владислав Явир.

В то же время врач подчёркивает, что ни один из этих методов не гарантирует полного устранения неврологических нарушений. Кроме того, операция сопряжена с серьёзными рисками, поэтому решение принимается мультидисциплинарной командой после подробного консультирования родителей.

Именно поэтому профилактический приём фолиевой кислоты ещё до наступления беременности остаётся наиболее оптимальным решением. Его необходимо начать как минимум за месяц до запланированного зачатия, а, как уточняет врач, лучше — за три месяца.

"Это простой, доступный и научно доказанный способ существенно снизить риск тяжёлых врождённых пороков развития нервной трубки. Как врач акушер-гинеколог, я всегда подчёркиваю: здоровая беременность начинается не с двух полосок на тесте, а с осознанного отношения к собственному здоровью ещё на этапе её планирования!

Ведь лучшее лечение — это то, необходимость в котором нам удалось предотвратить благодаря своевременной профилактике", — резюмировал Явир.

Внимание!

Материал носит информационный характер и не является медицинским советом или рекомендацией по лечению. Он не заменяет консультацию, диагностику или лечение у специалиста и не может служить основанием для самостоятельного назначения препаратов. Если вы планируете беременность или уже беременны, обратитесь к акушеру-гинекологу или семейному врачу.