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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Что происходит на фронте: информирует Генштаб ВСУ

Что происходит на фронте: информирует Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

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За сутки произошло 248 боевых столкновений на разных направлениях, ВСУ отбили большинство атак оккупантов. Враг нанес ракетные и авиаудары, применил 640 дронов-камикадзе по территории Украины.

С начала этих суток произошло 248 боевых столкновений. Продолжается операция в Курской области. В настоящее время Силы обороны отбили 28 атакующих действий захватчиков, бои продолжаются. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 декабря, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 12 авиаударов, сбросив 29 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 640 дронов-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении противник пять раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Высокой Яруги. За сегодняшний день украинские подразделения уничтожили на данном направлении 45 оккупантов и еще 46 ранили, также обезвредили 11 БпЛА, три автомобиля и три единицы специальных средств оккупанта. 

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, еще восемь продолжаются до сих пор. 

На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григорьевки. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отбили один штурм  оккупационных войск вблизи Белогоровки. 

На Краматорском направлении враг атаковал наши позиции возле Часового Яра и в направлении Ступочек. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении агрессор совершил 15 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений у Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 54 раза атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки. Наши защитники отбили 47 штурмовых действий врага, еще продолжаются семь боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 261 оккупант, из них 133 - безвозвратно. Также уничтожен автомобиль и антенна связи. 

На Кураховском направлении враг совершил 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Двадцать четыре боестолкновения завершены, еще десять - до сих пор продолжаются. 

На Времовском направлении противник 33 раза атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого. Украинские воины отбили 22 штурмовые действия врага, бои продолжаются. 

На Приднепровском направлении войска захватчиков дважды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили. 

Продолжается операция в Курской области. В настоящее время Силы обороны отбили 28 атакующих действий захватчиков, бои продолжаются. На остальных направлениях - без особых изменений

- говорится в заметке.

Сегодня стоит отметить воинов 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана и 126-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. 

Напомним,

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1630 российских военных и уничтожили 9 танков и 30 бронемашин. Общие потери оккупантов с начала вторжения превысили 777 тысяч личного состава.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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