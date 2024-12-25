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Что могут сейчас оформить нотариусы без реестров - Министерство юстиции

Что могут сейчас оформить нотариусы без реестров - Министерство юстиции

Киев  •  УНН

 • 9041 просмотра

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Из-за масштабной российской кибератаки на госреестры Минюст сообщил перечень доступных нотариальных услуг. Нотариусы могут удостоверять завещания, доверенности и заверять копии документов.

В связи с массированной российской кибератакой на государственные реестры, сейчас происходит их восстановление.

Министерство юстиции Украины объяснило, какие нотариальные действия можно совершать при отсутствии доступа к реестрам Министерства юстиции, пишет УНН.

Детали

В период возобновления работы реестров Минюста нотариусы продолжают предоставлять услуги, которые не требуют проверки данных в этих реестрах.

В частности, на сегодня доступны такие нотариальные действия:

Удостоверение завещаний, наследственных договоров и доверенности;

Выдача дубликатов нотариальных документов, которые хранятся в делах нотариуса;

Заверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них; заверение подлинности подписи на документах, в том числе заверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения одного из родителей;

Заверение верности перевода документов с одного языка на другой.

Кроме того, обеспечена возможность заведения нотариусом наследственного дела по обращению наследника. После возобновления работы реестров нотариусы внесут необходимые сведения в соответствующие реестры.

Напомним 

Ранее УНН писал, что российские хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
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