Что могут сейчас оформить нотариусы без реестров - Министерство юстиции

В связи с массированной российской кибератакой на государственные реестры, сейчас происходит их восстановление.

Министерство юстиции Украины объяснило, какие нотариальные действия можно совершать при отсутствии доступа к реестрам Министерства юстиции, пишет УНН.

Детали

В период возобновления работы реестров Минюста нотариусы продолжают предоставлять услуги, которые не требуют проверки данных в этих реестрах.

В частности, на сегодня доступны такие нотариальные действия:

Удостоверение завещаний, наследственных договоров и доверенности;

Выдача дубликатов нотариальных документов, которые хранятся в делах нотариуса;

Заверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них; заверение подлинности подписи на документах, в том числе заверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения одного из родителей;

Заверение верности перевода документов с одного языка на другой.

Кроме того, обеспечена возможность заведения нотариусом наследственного дела по обращению наследника. После возобновления работы реестров нотариусы внесут необходимые сведения в соответствующие реестры.

Напомним

Ранее УНН писал, что российские хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.