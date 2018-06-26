ЧМ-2018: нереализованный пенальти Роналду не позволил Португалии обыграть Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Саранске состоялся поединок третьего тура групповой стадии чемпионата мира между Португалией и Ираном в рамках квартета В, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Рикардо Куарежма открыл счет в концовке первого тайма, однако Карим Ансарифард сравнял с пенальти на третьей добавленной минуте и не позволил португальцам выиграть групповой раунд — 1:1.
Примечательно, что во второй половине лидер атак европейцев Криштиану Роналду не сумел отличиться с пенальти. По его удар среагировал голкипер.
Таким образом, Португалия с 5-ю набранными очками пробились в 1/8 финала со второй позиции и сыграет там с Уругваем.
“Мы вышли в 1/8 финала и не хотим останавливаться на этом. Мы еще до игры понимали, что сыграем или с Уругваем, или с хозяевами турнира. Конечно, это разные сценарии: в России была бы мощная поддержка, а Уругвай — команда из топ-игроками, она прекрасна. Но и Португалия тоже! У нас есть своя оружие, и мы собираемся выиграть”, — сказал наставник португальцев Сантуш.
Как сообщал УНН, из группы А дальше пробились уругвайцы и русские.