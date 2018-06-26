ЧС-2018: нереалізований пенальті Роналду не дозволив Португалії обіграти Іран

Рікардо Куарежма відкрив рахунок в кінцівці першого тайму, проте Карім Ансаріфард зрівняв з пенальті на третій доданій хвилині та не дозволив португальцям виграти груповий раунд — 1:1.

Примітно, що в другій половині лідер атак європейців Кріштіану Роналду не зумів відзначитися з пенальті. На його удар зреагував голкіпер.

Таким чином, Португалія з 5-ма набраними очками пробилися до 1/8 фіналу з другої позиції і зіграє там із Уругваєм.

“Ми вийшли в 1/8 фіналу і не хочемо зупинятися на цьому. Ми ще до гри розуміли, що зіграємо або з Уругваєм, або з господарями турніру. Звичайно, це різні сценарії: у Росії була б потужна підтримка, а Уругвай — команда з топ-гравцями, вона прекрасна. Але і Португалія теж! У нас є своя зброю, і ми збираємося виграти”, — сказав наставник португальців Фернанду Сантуш.

Як повідомляв УНН, з групи А далі пробилися уругвайці і росіяни.