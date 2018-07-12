ЧМ-2018: американский рэпер Снуп Дог поддержал Хорватию

Рэпер опубликовал в "Instagram" фото, где он надел на себя футболку сборной Хорватии после поединка 1/2 финала Мундиаля против Англии в которой победителями вышли хорваты.



Стоит отметить, что Снуп Дог также является фанатом клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в котором начал выступления украинец Святослав Михайлюк.



Добавим, что в финале 15-го июля хорватам будет противостоять сборная Франции. Начало встречи в 18:00.



Напомним, в поддержку хорватский футболистов Домагоя Виды и Огнена Вокуевича, которые записали видео поздравления со словами "Слава Украине", пользователи из Украины обвалили рейтинг ФИФА в Facedook. Произошло это после решения ФИФА оштрафовать Вукоевича на 15 тыс. франков и вынести предупреждение Виде.



Также напомним, что в поддержку хорватских футболистов стала ФФУ, ВРУ и украинский МИД.



Против в этой ситуации выступил лишь бизнесмен и функционер УЕФА Григорий Суркис.

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg) 11 Июл 2018 в 1:43 PDT