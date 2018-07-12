ЧС-2018: американський репер Снуп Дог підтримав Хорватію

Репер опублікував в "Instagram" фото, де він надів на себе футболку збірної Хорватії після поєдинку 1/2 фіналу Мундіалю проти Англії в якій переможцями вийшли хорвати.



Варто відзначити, що Снуп Дог також є фанатом клубу НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" в якому розпочав виступи українець Святослав Михайлюк.



Додамо, що у фіналі 15-го липня хорватам буде протистояти збірна Франції. Початок зустрічі о 18:00.



Нагадаємо, на підтримку хорватський футболістів Домагоя Віди та Огнена Вокуєвича, які записали відео привітання зі словами "Слава Україні", користувачі з України обвалили рейтинг ФІФА у Facedook. Сталося це після рішення ФІФА оштрафувати Вукоєвича на 15 тис. франків та винести попередження Віді.



Також нагадаємо, що на підтримку хорватських футболістів стала ФФУ, ВРУ та українське МЗС.



Проти в цій ситуації виступив лише бізнесмен і функціонер УЄФА Григорій Суркіс.

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg) 11 Июл 2018 в 1:43 PDT