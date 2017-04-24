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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18313 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78532 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140040 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110833 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112750 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110049 просмотра

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Четырем партиям выделили 90 млн грн на второй квартал - НАПК

Четырем партиям выделили 90 млн грн на второй квартал - НАПК

Киев  •  УНН

 • 13533 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Политическим партиям "Блока Петра Порошенко", "Народному фронту", "Самопомощи" и Радикальной партии выделили из государственного бюджета более 90 млн грн на второй квартал на финансирование уставной деятельности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"На II квартал 2017 года на финансирование уставной деятельности четырех политических партий, представленных в парламенте, из государственного бюджета выделено более 90 миллионов гривен. Соответствующие решение принято на заседании НАПК", - отметили в НАПК.

По информации Агентства, по состоянию на 20 апреля госфинансирование получили "Народный фронт" - 28 млн 438 тыс. 375 грн, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 28 млн 025 тыс. 900 грн, "Объединение "Самопомощь" - 14 млн 098 тыс. 640 грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 9 млн 564 тыс. 475 грн.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Самопомощь "дополнительно получила государственное финансирование в размере 11 млн 059 тыс. 985 грн в связи с наличием в партии двух третей лиц одного пола от общего количества.

В то же время, сообщили в НАПК, вопрос выделения средств на финансирование политических партий "ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" будет вынесен на ближайшее заседание НАПК.

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