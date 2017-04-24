Чотирьом партіям виділили 90 млн грн на другий квартал – НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Політичним партіям “Блоку Петра Порошенка”, “Народному фронту”, “Самопомочі” та Радикальній партії виділили з державного бюджету понад 90 млн грн на другий квартал на фінансування статутної діяльності, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
“На II квартал 2017 року на фінансування статутної діяльності чотирьох політичних партій, представлених у парламенті, з державного бюджету виділено понад 90 мільйонів гривень. Відповідні рішення ухвалено на засіданні НАЗК”, — зазначили у НАЗК.
За інформацією Агентства, станом на 20 квітня держфінансування отримали “Народний фронт” — 28 млн 438 тис. 375 грн, партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність” — 28 млн 025 тис. 900 грн, “Об’єднання „Самопоміч“ — 14 млн 098 тис. 640 грн, Радикальна партія Олега Ляшка — 9 млн 564 тис. 475 грн.
Крім того, як поінформували у прес-службі, Самопоміч” додатково отримало державне фінансування у розмірі 11 млн 059 тис. 985 грн у зв’язку із наявністю у партії двох третин осіб однієї статі від загальної кількості.
Водночас, повідомили у НАЗК, питання виділення коштів на фінансування політичних партій “ВО “Батьківщина” та “Опозиційний блок” буде винесено на найближче засідання НАЗК.
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