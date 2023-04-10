Четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах

Детали

Дарманин отметил, что Лавина сошла на леднике Армансетти, об этом он написал в Twitter.

По словам Эммануэля Коканда, представителя местных властей Верхней Савойи, люди с которыми случилась трагедия, катались на лыжах в горах. Чиновник добавил, что личности жертв еще устанавливают.

Коканда отметил, что лавина была широкая, и покрывала собой площадь в один километр на 500 метров на высоте 3500 метров. В настоящее время причины схода лавины расследуются.

Президент Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что спасательные службы продолжают поиск новых жертв и добавил, что сейчас его мысли с пострадавшими и их семьями.