Чотири людини загинули внаслідок сходження лавини в Альпах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Чотири людини загинули і ще дев'ять отримали поранення внаслідок сходження лавини в французьких Альпах. Про це у неділю повідомив міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін, передає УНН з посиланням на BBC.
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Дарманін зазначив, що Лавина зійшла на льодовику Армансетті, про це він написав у Twitter.
За словами Еммануеля Коканда, представника місцевої влади Верхньої Савойї, люди з якими трапилась трагедія, каталися на лижах в горах. Чиновник додав, що особи жертв ще встановлюють.
Коканда зазначив, що лавина була широка, і покривала собою площу в один кілометр на 500 метрів на висоті 3500 метрів. Наразі причини сходження лавини розслідуються.
Президент Еммануель Макрон написав у Твіттері, що рятувальні служби продовжують пошук нових жертв та додав, що зараз його думки з постраждалими та їхніми сім'ями.