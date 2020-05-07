Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФ

“13 марта 2020 года Совет принял Решение (CFSP) 2020/399 о внесении изменений в Решение 2014/145 / CFSP. Решение продлевает срок действия существующих ограничительных мер еще на 6 месяцев... Страны-кандидаты Черногория и Албания и страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к настоящему Решению”, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Черногория и Албания и Норвегия, а также Украина и Республика Молдова присоединяются к Решению о продлении санкций в отношении “окружения Януковича” до 6 марта 2021 года.

Как сообщал УНН, 13 марта Евросоюз официально продлил санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией ситуации в Украине.