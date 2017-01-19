"Черные ящики" с места крушения Boeing 747 отправлены в Москву

Об этом заявил представитель пресс-службы МЧС республики Киргизия.

“Да, „черные ящики“ самолета отправлены на экспертизу в Москву”, — подтвердил собеседник агентства.

Как сообщал УНН, черный ящик нашли на месте катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане.

Напомним, 16 января, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта “Манас” столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет упал на поселок Дача-Суу дачного кооператива “Авиатор” в окрестностях аэропорта.

При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек. Власть Кыргызстана сообщает о 36 погибших, среди которых четыре члена экипажа.