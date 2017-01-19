"Чорні ящики" з місця аварії Boeing 747 відправлені в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. “Чорні ящики”, знайдені на місці аварії турецького вантажного Boeing 747 під Бішкеком, відправлені на експертизу в Москву, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Про таке заявив представник прес-служби МНС республіки Киргизія.
“Так, “чорні ящики” літака відправлені на експертизу в Москву,” — підтвердив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, чорну скриньку знайшли на місці катастрофи Boeing 747 у Киргизстані.
Нагадаємо, 16 січня, вантажний Boeing 747-400 турецької авіакомпанії розбився за 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизії вранці у понеділок. Літак упав на селище Дача-Суу дачного кооперативу “Авіатор” в околицях аеропорту.
При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, у складі екіпажу було п’ять осіб, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, всього в результаті НП загинуло 37 осіб. Влада Киргизстан повідомляє про 36 загиблих, серед яких чотири члени екіпажу.