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Мужчину арестовали за разбойное нападение в Харьковской области

Мужчину арестовали за разбойное нападение в Харьковской области

Киев • УНН

 • 7576 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Полицейские арестовали мужчину за разбойное нападение в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, еще в сентябре прошлого года в полицию обратился 51-летний житель Харьковской области. Он рассказал, что у входа в гаражный кооператив неизвестный ударил его в лицо и силой отобрал барсетку, в которой находились деньги в сумме 50 евро, 4600 долларов США и 500 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность злоумышленника и задержали за совершение преступления ранее судимого 35-летнего харьковчанина.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) УК Украины, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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