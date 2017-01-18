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Чоловіка заарештували за розбійний напад на Харківщині

Чоловіка заарештували за розбійний напад на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Поліцейські заарештували чоловіка за розбійний напад на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Так, ще у вересні минулого року до поліції звернувся 51-річний житель Харківської області. Він розповів, що біля входу в гаражний кооператив невідомий вдарив його в обличчя та силою відібрав барсетку, в якій знаходились гроші у сумі 50 євро, 4600 доларів США та 500 гривень.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника та затримали за скоєння злочину раніше судимого 35-річного харків’янина.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України. Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні даного злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі зловмисник знаходиться в Ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України, санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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