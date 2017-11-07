Мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских" задержали у Белого дома

Отмечается, что Майкл Арега из Далласа, штат Техас, был арестован во второй половине дня 6 ноября.

После задержания мужчина заявил, что хотел убить "всех белых полицейских в Белом доме".

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По данным телеканала, Арега - афроамериканец. Вероятно, что он является выходцем из Эфиопии.

Напомним, в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли , 24 получили ранения.

Как сообщал ранее УНН, человек в маске открыл огонь в кафе Starbucks на севере Чикаго, убив одного человека и ранив еще двух человек.