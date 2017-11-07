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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37789 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105591 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 97923 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102614 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102292 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83400 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101672 просмотра

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Мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских" задержали у Белого дома

Мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских" задержали у Белого дома

Киев  •  УНН

 • 7527 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Секретная служба США задержала у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских". Об этом сообщает телеканал Fox News, передает УНН.

Отмечается, что Майкл Арега из Далласа, штат Техас, был арестован во второй половине дня 6 ноября.

После задержания мужчина заявил, что хотел убить "всех белых полицейских в Белом доме".

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По данным телеканала, Арега - афроамериканец. Вероятно, что он является выходцем из Эфиопии.

Напомним, в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли , 24 получили ранения.

Как сообщал ранее УНН, человек в маске открыл огонь в кафе Starbucks на севере Чикаго, убив одного человека и ранив еще двух человек.

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