Мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских" задержали у Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Секретная служба США задержала у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских". Об этом сообщает телеканал Fox News, передает УНН.
Отмечается, что Майкл Арега из Далласа, штат Техас, был арестован во второй половине дня 6 ноября.
После задержания мужчина заявил, что хотел убить "всех белых полицейских в Белом доме".
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По данным телеканала, Арега - афроамериканец. Вероятно, что он является выходцем из Эфиопии.
Напомним, в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли , 24 получили ранения.
Как сообщал ранее УНН, человек в маске открыл огонь в кафе Starbucks на севере Чикаго, убив одного человека и ранив еще двух человек.