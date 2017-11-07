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Чоловіка, який планував убити "усіх білих полісменів" затримали біля Білого дому

Київ • УНН

 • 7528 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Секретна служба США затримала біля Білого дому у Вашингтоні чоловіка, який планував убити "всіх білих полісменів". Про це повідомляє телеканал Fox News, передає УНН.

Зазначається, що Майкл Арега з Далласа, штат Техас, був заарештований в другій половині дня 6 листопада.

Після затримання чоловік заявив, що хотів убити "всіх білих поліцейських в Білому домі".

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За даними телеканалу, Арега - афроамериканець. Ймовірно, що він є вихідцем з Ефіопії.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули, 24 отримали поранення.

Як повідомляв раніше УНН, людина в масці відкрила вогонь в кафе Starbucks на півночі Чикаго, убивши одну людину і поранивши ще двох осіб.

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