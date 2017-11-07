Чоловіка, який планував убити "усіх білих полісменів" затримали біля Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Секретна служба США затримала біля Білого дому у Вашингтоні чоловіка, який планував убити "всіх білих полісменів". Про це повідомляє телеканал Fox News, передає УНН.
Зазначається, що Майкл Арега з Далласа, штат Техас, був заарештований в другій половині дня 6 листопада.
Після затримання чоловік заявив, що хотів убити "всіх білих поліцейських в Білому домі".
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За даними телеканалу, Арега - афроамериканець. Ймовірно, що він є вихідцем з Ефіопії.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули, 24 отримали поранення.
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