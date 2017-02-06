Мужчину в Ровенской области раздавило дерево

Трагедия произошла, когда крестьяне в лесополосе заготавливали дрова. Срезанные дерево упало прямо на мужчину. 26-летний Владимир погиб мгновенно.

Все обстоятельства смерти выясняют следователи.

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Напомним, как сообщал УНН, дерево в Ровенской области убило человека.