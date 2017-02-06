Чоловіка на Рівненщині розчавило дерево
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Поблизу села Заруддя Дубенського району Рівненщини дерево насмерть привалило 26-річного місцевого жителя. Про це повідомили УНН у Дубенскому районному відділі поліції.
Трагедія сталася, коли селяни в лісосмузі заготовляли дрова. Зрізане дерево впало прямісінько на чоловіка. 26-річний Володимир загинув миттєво.
Всі обставини смерті з’ясовують слідчі.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, дерево на Рівненщині вбило чоловіка.