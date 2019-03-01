Мужчину два года держали в рабстве в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В течение двух лет мужчину удерживали в неволе и принуждали к рабскому труду в оккупированном Донецке и на территории области. Об этом УНН рассказали правоохранители.
Мужчина 1992 года рождения попал в плен в феврале 2015 года. К концу 2017 года года он содержался в рабстве, его постоянно перемещали по территории Донецкой области и принуждали к рабскому труду. Вероятно злоумышленники принадлежат к группировке боевиков "ДНР".
Мужчине удалось освободиться. Сейчас полиция Херсонской области начала досудебное расследование по ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).
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Как сообщал УНН, прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летней женщины, которая вербовала молодых девушек для отправки в Турцию в сексуальное рабство.