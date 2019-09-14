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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47683 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109563 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101458 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108668 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118920 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147905 просмотра

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Мужчина задушил родного брата и спрятал тело на балконе

Мужчина задушил родного брата и спрятал тело на балконе

Киев  •  УНН

 • 14074 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Киеве мужчина во время распития алкогольных напитков задушил родного брата и спрятал тело на балконе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщение о том, что в квартире на улице Ивашкевича обнаружено мертвого хозяина со следами механической асфиксии, поступило в полицию около полуночи.

"Правоохранители установили, что 5 сентября этого года в квартире родных братья распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник спор, поэтому, когда младший брат уснул, старший взял ремень от швейной машинки и задушил им родственника. После этого тело потерпевшего он вытащил на балкон и оставил дом", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, им оказался мужчина 1982 года рождения, который нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В содеянном он сознался и рассказал, что "орудие" преступления - ремень - выбросил в мусоропровод.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области пенсионерку задушили в собственном доме.

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