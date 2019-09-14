Мужчина задушил родного брата и спрятал тело на балконе

Сообщение о том, что в квартире на улице Ивашкевича обнаружено мертвого хозяина со следами механической асфиксии, поступило в полицию около полуночи.

"Правоохранители установили, что 5 сентября этого года в квартире родных братья распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник спор, поэтому, когда младший брат уснул, старший взял ремень от швейной машинки и задушил им родственника. После этого тело потерпевшего он вытащил на балкон и оставил дом", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, им оказался мужчина 1982 года рождения, который нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В содеянном он сознался и рассказал, что "орудие" преступления - ремень - выбросил в мусоропровод.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области пенсионерку задушили в собственном доме.