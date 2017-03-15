Мужчина получил восемь лет за избиение жены до смерти

Ранее неоднократно судимый житель Кировограда, который до смерти забил свою жену, получил наказание - восемь лет лишения свободы.

Трагическое событие произошло в г. Кропивницкий 23 марта 2016 года. В ходе семейной ссоры осужденный руками и ногами нанес жене множественные удары в область головы, туловища и конечностей, причинив последней тяжелые телесные повреждения. Доказано, что повреждения нанесенные осужденным находятся в прямой причинной связи с наступлением смерти потерпевшей.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, житель Черкасской области поджег свою жену.