Мужчина получил восемь лет за избиение жены до смерти

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 35594 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103326 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118755 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177767 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129783 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124692 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117211 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107524 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Мужчина получил восемь лет за избиение жены до смерти

Мужчина получил восемь лет за избиение жены до смерти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Кировоградской области осужден мужчина, который до смерти избил свою жену. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Ранее неоднократно судимый житель Кировограда, который до смерти забил свою жену, получил наказание - восемь лет лишения свободы.

Трагическое событие произошло в г. Кропивницкий 23 марта 2016 года. В ходе семейной ссоры осужденный руками и ногами нанес жене множественные удары в область головы, туловища и конечностей, причинив последней тяжелые телесные повреждения. Доказано, что повреждения нанесенные осужденным находятся в прямой причинной связи с наступлением смерти потерпевшей.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, житель Черкасской области поджег свою жену.

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