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Чоловік отримав вісім років за смертельне побиття дружини

Чоловік отримав вісім років за смертельне побиття дружини

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На Кіровоградщині засуджено чоловіка, який до смерті побив свою дружину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Раніше неодноразово судимий мешканець Кіровограду, який до смерті забив свою дружину, отримав покарання – вісім років позбавлення волі.

Трагічна подія сталась у м. Кропивницький 23 березня 2016 року. В ході сімейної сварки засуджений руками та ногами наніс дружині численні удари в область голови, тулубу та кінцівок, спричинивши останній тяжкі тілесні ушкодження. Доведено, що пошкодження заподіянні засудженим перебувають в прямому причинному зв’язку з настанням смерті потерпілої.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, житель Черкащини підпалив свою дружину.

Українські Національні Новини

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