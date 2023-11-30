Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено
Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла Национальную Федерацию бадминтона России, несмотря на юрисдикцию последней над территориями, признанными на международном уровне украинскими. BWF разрешил российским игрокам выступать в качестве "независимых нейтральных спортсменов" после запрета из-за вторжения России в Украину.
Число погибших в результате обстрела РФ поселка на Херсонщине увеличилось до трех
В садовом Херсонской области в результате российского обстрела погибли три человека.
На границе со Словакией фиксируют движение по перекрытию пункта пропуска словацкими дальнобойщиками
Уже фиксируют движение по блокированию словацкими дальнобойщиками пункта пропуска на границе Словакии и Украины.
Контрабанды оружия с территории Украины нет - Нацполиция
Начальник Департамента уголовного розыска НПУ Вадим Дзюбинский заявил, что подтвержденных случаев контрабанды оружия военного образца из Украины в ЕС не зафиксировано; изъятия на границе с ЕС были единичными и касались огнестрельного оружия невоенного назначения.
Конфликта не существует: Подоляк отверг заявления о спорах между Зеленским и Залужным
Советник президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что между политическим и военным руководством страны нет конфликта и заверил, что позиция военных и политических элит в Украине консолидирована.
В результате "прилета" по штабу оккупантов в Токмаке ликвидированы по меньшей мере 14 рашистов - Федоров
По меньшей мере 14 российских солдат были ликвидированы в результате удара по их штаб-квартире в оккупированном Токмаке 28 ноября. Россияне использовали здание на территории детского сада, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
ВС ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху
Госсекретарь США Энтони Блинкин находится в Израиле для переговоров и уже встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
Зеленская вошла в ТОП-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times
Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times за ее честность и стойкость во время войны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высоко оценила усилия Елены Зеленской в решении проблем психического здоровья украинцев в условиях конфликта.
Правительство Польши не будет предпринимать попыток разблокировать границу с Украиной из - за забастовки в ближайшие недели-вице президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Польское правительство не будет пытаться разблокировать границу с Украиной на фоне забастовок в течение следующих недель. Совет ЕС обсудит этот вопрос, включая потенциальный возврат разрешений для украинских компаний.