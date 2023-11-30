Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство национальной федерации бадминтона россии в организации после того, как было установлено, что рф нарушает условия членства. О соответствующем решение BWF сообщила в четверг, передает УНН.

Детали

Было установлено, что федерация бадминтона россии нарушает условия членства руководящей организации BWF, включая в свою юрисдикцию территории, подпадающие под юрисдикцию другого члена, как это признано международным сообществом. Это украинские территории Донетчины, Херсонщины, Луганщины и Запорожья.

Решение должно быть подтверждено членами организации на ежегодном общем собрании 2024 года в Чэнду, Китай. Вместе с тем, процесс, позволяющий игрокам с российским паспортом участвовать в санкционированных BWF турнирах как "независимые нейтральные спортсмены", пока остается в силе.

Справка

BWF запретила выступления российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года после полномасштабного вторжение России в Украину. В отношении Беларуси отмечается, что страна используется как ключевой плацдарм для агрессии России против Украины, которую москва называет "спецоперацией".

Напомним

Хоккейные чиновники временно включили сборные Беларуси и России В список участников Олимпийских Игр-2026.

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