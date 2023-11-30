Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  182768 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  175505 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  196079 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  189786 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  173574 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  162782 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  157436 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  163654 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188194 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169823 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168252 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155143 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  36933 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153701 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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Новости по теме

Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла Национальную Федерацию бадминтона России, несмотря на юрисдикцию последней над территориями, признанными на международном уровне украинскими. BWF разрешил российским игрокам выступать в качестве "независимых нейтральных спортсменов" после запрета из-за вторжения России в Украину.

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Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено

Число погибших в результате обстрела РФ поселка на Херсонщине увеличилось до трех

В садовом Херсонской области в результате российского обстрела погибли три человека.

Война •   •  3058 просмотра
Число погибших в результате обстрела РФ поселка на Херсонщине увеличилось до трех

На границе со Словакией фиксируют движение по перекрытию пункта пропуска словацкими дальнобойщиками

Уже фиксируют движение по блокированию словацкими дальнобойщиками пункта пропуска на границе Словакии и Украины.

Общество •   •  3349 просмотра
На границе со Словакией фиксируют движение по перекрытию пункта пропуска словацкими дальнобойщиками

Контрабанды оружия с территории Украины нет - Нацполиция

Начальник Департамента уголовного розыска НПУ Вадим Дзюбинский заявил, что подтвержденных случаев контрабанды оружия военного образца из Украины в ЕС не зафиксировано; изъятия на границе с ЕС были единичными и касались огнестрельного оружия невоенного назначения.

Криминал и ЧП •   •  4212 просмотра
Контрабанды оружия с территории Украины нет - Нацполиция

Конфликта не существует: Подоляк отверг заявления о спорах между Зеленским и Залужным

Советник президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что между политическим и военным руководством страны нет конфликта и заверил, что позиция военных и политических элит в Украине консолидирована.

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Конфликта не существует: Подоляк отверг заявления о спорах между Зеленским и Залужным

В результате "прилета" по штабу оккупантов в Токмаке ликвидированы по меньшей мере 14 рашистов - Федоров

По меньшей мере 14 российских солдат были ликвидированы в результате удара по их штаб-квартире в оккупированном Токмаке 28 ноября. Россияне использовали здание на территории детского сада, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Война •   •  13073 просмотра
В результате "прилета" по штабу оккупантов в Токмаке ликвидированы по меньшей мере 14 рашистов - Федоров

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

ВС ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.

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ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху

Госсекретарь США Энтони Блинкин находится в Израиле для переговоров и уже встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

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Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху

Зеленская вошла в ТОП-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times за ее честность и стойкость во время войны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высоко оценила усилия Елены Зеленской в решении проблем психического здоровья украинцев в условиях конфликта.

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Зеленская вошла в ТОП-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times

Правительство Польши не будет предпринимать попыток разблокировать границу с Украиной из - за забастовки в ближайшие недели-вице президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Польское правительство не будет пытаться разблокировать границу с Украиной на фоне забастовок в течение следующих недель. Совет ЕС обсудит этот вопрос, включая потенциальный возврат разрешений для украинских компаний.

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Правительство Польши не будет предпринимать попыток разблокировать границу с Украиной из - за забастовки в ближайшие недели-вице президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.