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Будут ли украинцы праздновать Рождество 25 декабря? Какие изменения может принять ПЦУ на сегодняшнем соборе Соборе

Киев • УНН

 • 1366154 просмотра

Насколько существенно может измениться церковный календарь, если ПЦУ примет календарную реформу

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня состоится Архиерейский собор Православной церкви Украины. Одним из вопросов повестки дня будет обсуждение календарной реформы и перехода на новоюлианский календарь, пишет УНН.

В Украине постепенно растет количество людей, которые хотят отмечать Рождество с абсолютным большинством христиан в мире - 25 декабря.

Согласно опросу группы «Рейтинг» проведенного в декабре прошлого года, идею перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 44% респондентов по сравнению с 26% в декабре 2021 года. Не поддерживают перенос Рождества 31% опрошенных. В 2021 году таких было 58%. 23% отметили, что им безразлично, 2% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом, 55% опрошенных украинцев отмечают Рождество 7 января, 25% делают это дважды – 25 декабря и 7 января, и лишь 11% на данный момент празднуют Рождество 25 декабря.

Так же в конце декабря были подведены итоги голосования по этому вопросу и в приложении «Дія». Как отметили в Минцифре в нем приняли участие более 1,5 миллиона украинцев. Почти 60% хотят праздновать Рождество 25 декабря, почти 25,5% - 7 января, более 12,5% в обе даты.

Что такое новоюлианский календарь.

Это усовершенствованная форма юлианского календаря, которую в 1923 году разработал сербский астроном, профессор математики и небесной механики Милутин Миланкович.

В том же году во Вселенском патриархате состоялось собрание представителей православных церквей, на котором в рамках календарной реформы было решено ввести календарь Миланковича.

Новоюлианский календарь полностью совпадает с григорианским в период от 1 марта 1600 года до 28 февраля 2800 года.

Насколько уместна календарная реформа и нужен ли переходный период – мнение эксперта

Переход православных церквей на новоюлианский календарь начался с момента его введения.

Сейчас им пользуются 9 из 16 поместных автокефальных восточных православных церквей. Это Вселенский патриархат Константинополя, Александрийский патриархат, Антиохийский патриархат, Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Церковь Кипра, Церковь Греции, Автокефальная православная церковь Албании и Православная церковь Чешских земель и Словакии.

Русская православная церковь и Московский патриархат живут по юлианскому календарю.

Историк-религиовед Игорь Козловский в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что особой проблемы в календарной реформе нет, ведь изменение касается только неподвижных дат.

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«Нужно различать. Календарь касается неподвижных праздников. Неподвижные праздники – это Рождество, которое будет 25, Крещение Господне будет 6 января, а не 19. То есть неподвижные они будут совпадать с григорианским. Что касается пасхалий, а пасхалии исчисляются не по солнечному календарю, а по лунному календарю. Поэтому пасхалии остаются те, которые сейчас есть. То есть они постоянно подвижные, а в пасхалии входит Троица, Вознесение Господне, то есть которые зависят от самой Пасхи. И понятно, Великий пост также будет привязан к этому, и будет влиять также на Петровский пост», - говорит религиовед.

Что касается переходного периода, то эксперт напомнил, что такой был в Болгарской православной церкви.

«И возможно и здесь будут люди постепенно привыкать. Сознание людей специфическое, если люди более ста лет празднуют старый новый год, хоть его реально не существует», - добавил Козловский.

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В ПЦУ уверяют, что переход будет плавным и принуждать никто никого не будет

Разговоры о календарной реформе в ПЦУ начались, фактически сразу после ее создания. И усилились на фоне полномасштабной российской агрессии.

Второго февраля Священный Синод ПЦУ утвердил порядок предоставления благословения приходам и монастырям на использование новоюлианского календаря.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии УНН секретарь Богословско-литургической комиссии Православной Церкви Украины, протоиерей Андрей Дудченко первые практические шаги в этом направлении были сделаны в декабре прошлого года.

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«Поскольку уже были проведены зимой определенные эксперименты по изучению этого вопроса, когда разрешили провести службу Рождества Христова 25 декабря и увидели, что есть большой запрос на новый календарь. Во многих приходах, по крайней мере в центральной Украине, Киеве было очень четко видно. Во многих храмах, где были службы и 25 декабря, и 7 января, было видно, что больше людей приходило 25 декабря на богослужение», - отметил священнослужитель.

По мнению протоиерея, Собор поддержит переход на новоюлианский календарь с сохранением старой пасхалии - Пасха будет как раньше. То есть так, как во Вселенском патриархате Константинопольского, других церквях: греческой, румынской, болгарской, только на новом стиле.

При переходе на новоюлианский календарь, по его словам, изменения касаются только Петровки, того поста который после Пятидесятницы, после Троицы, перед праздником Петра и Павла, поскольку Троица это праздник связанный с Пасхой, через 50 дней после Пасхи.

«Если мы перейдем это будет 29 июня, сейчас это 12 июля. Могут возникать определенные казусы, когда поздняя Пасха, и соответственно поздняя Троица, то Петровка может иногда совсем исчезать», - говорит протоиерей.

Антон Дудченко ожидает, что реформа не будет навязываться. Добавляет, что уже есть приходы, которые перешли на новый календарь. В частности, в Черкасской, Винницкой, Волынской областях их уже десятки. 

Считает, что будет разрешено сохранить старый календарь тем приходам, которые этого захотят и примут это решение на приходском собрании.

Кстати, начиная с марта этого года, ПЦУ подает общую информацию о самых больших праздниках и днях памяти святых в двух вариантах: по юлианскому (действующему, традиционному) календарю и новоюлианскому (обновленному) календарю, учитывая, что некоторые общины изъявили желание и должным образом получили ответное синодальное благословение.

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