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Четверо киевлян получили ножевые ранения во время драки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Подольском районе Киева произошла драка между мужчинами. Сейчас все участники с ножевыми ранениями находятся в больнице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Поздно вечером в столичную полицию позвонила женщина и сообщила о драке между пятью мужчинами на проспекте Свободы недалеко от поликлиники. По вызову срочно выехала патрульная полиция. На месте происшествия находился один раненный - ​​43-летний местный житель, который написал заявление. Карета "скорой" доставила его в больницу. Остальные участники драки скрылись.

Впоследствии в дежурную часть поступило несколько сообщений от врачей о мужчинах с ножевыми ранениями: их родственники вызвали "скорую" по месту проживания. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По информации жены 43-летнего потерпевшего, она возвращалась домой, муж должен был ее встретить, но немного задержался. Неподалеку поликлиники стояла тройка парней, которым не понравилось, что женщина посветила на них. Грубые слова в адрес киевлянки возмутили ее мужа, который как раз подошел. Так началось "выяснение отношений". После драки на месте происшествия остался только старший мужчина, который вызвал полицию и врачей. Молодые люди разбежались. А когда им стало плохо, их родственники вызвали "скорую".

Во время драки нож периодически переходил от одного из оппонентов к другому. В результате все четверо получили колото-резаные ранения.

Следователи начали уголовное производство по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Ровно мужчина напал на соседей с бензопилой.

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