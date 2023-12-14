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"Четкий сигнал москве и Пекину": премьер Финляндии призвал ЕС показать, что он поддерживает Украину

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 13:33  •  24072 просмотра

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ЕС принять решительные меры в поддержку Украины, включая военную помощь, большой бюджет ЕС для помощи Украине и ясность относительно расширения ЕС. Он выступил против любого шантажа, в частности, относительно позиции Венгрии в вопросе Украины.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по прибытию на саммит ЕС заявил, что нельзя принимать никакого шантажа и Евросоюз должен показать, что он поддерживает Украину, пишет УНН со ссылкой на Politico.

То, что мы решаем или что мы не решаем, - это четкий сигнал москве, Киеву, Вашингтону и Пекину

- сказал Орпо.

Как указывает The Guardian, премьер Финляндии заявил, что саммит будет "очень важным".

"Здесь нам нужны сильные решения. Мы должны показать наше единство. В Украине сложная ситуация, поэтому нужны три решения. Во-первых, по EPF (Европейскому фонду мира), нам нужно многолетнее решение по этому поводу - им нужна быстрая военная помощь. Во-вторых, нам нужно решение по (бюджету ЕС), 50-миллиардный инструмент для помощи Украине. И в-третьих, нужно решение о расширении. Нам нужен четкий сигнал всем государствам, которые хотят быть членами Союза, что мы готовы к переговорам. И мы должны решить начать переговоры", - заявил Орпо.

Он также подчеркнул, что "угроза россии реальна - поэтому мы должны развивать нашу оборонную промышленность".

Орпо заявил, что готов к переговорам и что обсуждения будут продолжаться "столько, сколько нужно". Приоритетом должна быть "безопасность и наше существование как надежного союза", сказал он.

Относительно решения Европейской комиссии разблокировать финансирование Венгрии в размере 10 миллиардов евро Орпо был суров - так же, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов наложить вето на переговоры по вступлению Украины в ЕС, отмечает Politico.

"Мы не можем принять никакого шантажа, мы должны вместе найти решение", - сказал он. "Комиссия должна выполнять свою работу и тщательно решать, что она делает. Но мы не можем пойти на какой-либо компромисс в вопросах верховенства закона", - отметил Орпо.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
"Чіткий сигнал москві і Пекіну": прем'єр Фінляндії закликав ЄС показати, що він підтримує Україну
"A clear signal to Moscow and Beijing": Finnish Prime Minister calls on the EU to show that it supports Ukraine
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"Четкий сигнал москве и Пекину": премьер Финляндии призвал ЕС показать, что он поддерживает Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ЕС принять решительные меры в поддержку Украины, включая военную помощь, большой бюджет ЕС для помощи Украине и ясность относительно расширения ЕС. Он выступил против любого шантажа, в частности, относительно позиции Венгрии в вопросе Украины.

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