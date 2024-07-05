После нескольких дней поиска полицейские задержали мужчину, который в воскресенье, 30 июня, застрелил жителя Ровенской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Вечером 30 июня вблизи села Волчицы 54-летний житель поселка Заречное, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из автомата в 35-летнего жителя села Серники.

После содеянного скрылся на автомобиле "Renault Master" белого цвета. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Поисковые группы обследовали территорию и населенные пункты, осуществляли осмотр автомобилей, опрашивали местных жителей, проверяли заброшенные здания, обрабатывали видео с камер наблюдения

Следователи выяснили, что злоумышленник объяснил, что в течение 4 дней тщательно скрывался в лесу. Мужчина также показал правоохранителям, где спрятал оружие и патроны.

Зная, что его разыскивают, мужчина после полуночи сегодня, пятого июля, вышел в магазин в селе Зеленая Диброва. Там его уже ждали полицейские

Следователи сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток - резюмировали в Нацполиции.

Напомним,

В Ровенской области ввели специальную полицейскую операцию, чтобы разыскать злоумышленника, который возле озера из автомата застрелил мужчину.