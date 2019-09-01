"Челcи" и "Манчестер Юнайтед" в третий раз в сезоне потеряли очки в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Ведущие клубы Англии "Челси" и "Манчестер Юнайтед" продолжили потери зачетных баллов в начале сезона Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
"Красные дьяволы" в гостях выступали в большинстве из 73 минуты против "Саутгемптона" в игре четвертого тура труниру, но не смогли добыть три очка - 1:1. На старте игры Джеймс вывел вперед "МЮ", а в конце часа игры Вестергорд сравнял цифры на табло. Изъятие у "святых" получил Дансо.
Лондонский клуб на "Стэмфорд Бридж" не сумел преодолеть сопротивление новичка "Шеффилд Юнайтед" - 2:2. В первом тайме дела подопечных Лэмпарда шли удачно - дубль оформил Абрахам. Однако быстрый гол Робинсона в начале второй половины и автогол Зума (89 мин) привели к ничьей.
Заметим, что "МЮ" и "Челси" одержали 5 очков из 12 возможных и делят с 7 по 9 места вместе с "Шеффилдом".