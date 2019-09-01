"Челcі" та "Манчестер Юнайтед" втретє в сезоні втратили очки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Провідні клуби Англії "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" продовжили втрати залікових балів на початку сезону Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
"Червоні дияволи" в гостях виступали у більшості з 73 хвилини проти "Саутгемптона" у грі четвертого туру труніру, але не змогли здобути три очки – 1:1. На старті гри Джеймс вивів вперед "МЮ", а наприкінці години гри Вестергорд зрівняв цифри на табло. Вилучення у "святих" отримав Дансо.
Лондонський клуб на "Стемфорд Брідж" не зумів подолати опір новачка "Шеффілд Юнайтед" – 2:2. У першому таймі справи підопічних Лемпарда йшли вдало – дубль оформив Абрахам. Проте швидкий гол Робінсона на початку другої половини і автогол Зума (89 хв) призвели до нічиї.
Зауважимо, що "МЮ" і "Челсі" здобули 5 очок із 12 можливих і поділяють з 7 по 9 місця разом із "Шеффілдом".