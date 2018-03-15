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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34529 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Красный Крест отправил в ОРДЛО 155 тонн гуманитарной помощи

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КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки миссия Международного комитета Красного Креста в Украине переправила на временно оккупированные территории Донбасса более 155 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало 8 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля МККК отправил 28 грузовиков из Киева с 45 тоннами гигиенических наборов, продуктовыми наборами общим весом 286 тонн, строительными материалами общим весом 96 тонн, 60 тоннами сульфата алюминия, товарами медицинского назначения и постельным бельем.

Украинские Национальные Новости

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