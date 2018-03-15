Красный Крест отправил в ОРДЛО 155 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки миссия Международного комитета Красного Креста в Украине переправила на временно оккупированные территории Донбасса более 155 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало 8 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале февраля МККК отправил 28 грузовиков из Киева с 45 тоннами гигиенических наборов, продуктовыми наборами общим весом 286 тонн, строительными материалами общим весом 96 тонн, 60 тоннами сульфата алюминия, товарами медицинского назначения и постельным бельем.