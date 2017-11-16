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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 4543 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 20089 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 33728 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40609 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39403 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 98336 просмотра

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"Красный крест" направил почти 300 тонн гумпомощи на Донбасс

"Красный крест" направил почти 300 тонн гумпомощи на Донбасс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса 16 автомобилей с гуманитарным грузом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от Миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту "Киев-Донецк-Луганск" последовали 16 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаментов и продуктовые наборы общим весом более 294 тонн," - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 9 ноября, "Красный крест" отправил 14 грузовиков с гуманитарным грузом на Донбасс.

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