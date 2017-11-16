"Красный крест" направил почти 300 тонн гумпомощи на Донбасс

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от Миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту "Киев-Донецк-Луганск" последовали 16 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаментов и продуктовые наборы общим весом более 294 тонн," - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 9 ноября, "Красный крест" отправил 14 грузовиков с гуманитарным грузом на Донбасс.