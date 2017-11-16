"Червоний хрест" надіслав майже 300 тонн гумдопомоги на Донбас

“Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста за маршрутом "Київ—Донецьк—Луганськ" прослідували 16 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення, серед яких гігієнічні засоби, медикаменти та продуктові набори загальною вагою понад 294 тонни,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 9 листопада, “Червоний хрест” відправив 14 вантажівок із гуманітарним вантажем на Донбас.