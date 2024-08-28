"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости".

Бренд «Черниговское» от AB InBev Efes Ukraine уже более 35 лет разделяет ценности украинцев и варит пиво, которое объединяет миллионы потребителей. Ко Дню Независимости, в знак верности своим традициям, «Черниговское» запускает национальную кампанию «Вышиваем ценности», для которой наряжается в вышиванку.

На протяжении веков вышиванки были оберегом и проявлением любви к самым близким и родным. Вышитые украинцами узоры рассказывали о местных традициях и имели силу привлекать удачу.

В этом году мы рады представить наш лимитированный дизайн, который является отражением нашей истории и единства. Праздничная вышиванка прошита смыслами, которые мы разделяем, она вышита ценностями, которым мы преданы. Вышиванка «Черниговское» запечатлела любовь к родной земле, к общему делу, к традициям Черниговщины, где бьется сердце бренда. Мы добавили соловья, ведь он является символом украинской певучести и мелодичного фольклора, который несет в себе украинская песня - рассказывает Виктория Глоба, маркетинг-менеджер локальных брендов компании AB InBev Efes Ukraine.

Поднимая бокал «Черниговское», мы отдаем дань уважения нашим обычаям и объединяемся вокруг того, что для нас ценно!

«Черниговское» в праздничном дизайне представлено на полках украинских городов уже начиная с 14 августа. Каждый потребитель имеет возможность отсканировать QR-код на упаковке, чтобы узнать больше о смыслах и значении элементов на вышиванке бренда «Черниговское».