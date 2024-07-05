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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкасская область: ночью уничтожены два вражеских "шахеда"

Черкасская область: ночью уничтожены два вражеских "шахеда"

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 06:12  •  5930 просмотра

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В Черкасской области во время ночной тревоги, которая длилась три часа, благодаря защитникам удалось сбить два вражеских беспилотника.

В Черкасской области во время ночной воздушной тревоги, которая длилась три часа, уничтожили два вражеских беспилотника, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Детали

"Три часа подряд область была на тревоге ночью. Впрочем, обошлось. Спасибо за это нашим защитникам. На их счету - уничтоженные два вражеских "шахеда", - сообщил Табурец в Telegram.

Утренняя тревога, по его словам, - тоже без последствий.

Во время ночной атаки Защитники сбили все 32 вражеских дрона "Shahed"5 июля 2024, 04:52 • 13670 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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