Черкасская область: ночью уничтожены два вражеских "шахеда"
Киев • УНН
В Черкасской области во время ночной тревоги, которая длилась три часа, благодаря защитникам удалось сбить два вражеских беспилотника.
В Черкасской области во время ночной воздушной тревоги, которая длилась три часа, уничтожили два вражеских беспилотника, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Детали
"Три часа подряд область была на тревоге ночью. Впрочем, обошлось. Спасибо за это нашим защитникам. На их счету - уничтоженные два вражеских "шахеда", - сообщил Табурец в Telegram.
Утренняя тревога, по его словам, - тоже без последствий.
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