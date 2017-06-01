Черкасских полицейских будут судить за разбойное нападение

В среду, 31 мая, прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех работников управления патрульной полиции в г. Черкасы, которые обвиняются в незаконном лишении свободы и разбое.

Так, в январе 2017 года, после доставки одного из местных жителей в Черкасский отдел полиции для составления материалов об административном правонарушении, четыре работника полиции незаконно применили к нему спецсредства - наручники, после чего поместили в служебный автомобиль и вывезли к лесному массиву, расположенного за пределами города. Там правоохранители нанесли потерпевшему телесные повреждения, завладели его имуществом и оставили на месте преступления в ночное время без обуви.

В дальнейшем двое из указанных выше сотрудников полиции подделали официальные документы об осуществлении будто бы полицейского заботы о потерпевшем.

Действия последних двух правоохранителей дополнительно квалифицированы по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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