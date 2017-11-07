Из-за случая бешенства у Житомире ввели карантин

Такое решение приняли сегодня на заседании городской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Решение было обусловлено обнаружением на территории города мертвой лисы, позже анализы подтвердили, что животное было больно бешенством.

Из-за этого на территории выявления лисы и смежной территории были введены карантинные ограничения. Кроме того было принято решение обеспечить прививками против бешенства всех зарегистрированных собак.

“Приняли решение запретить проведение выставок собак и вывоз собак, кошек и диких животных в пределах ул. Жвачка, 43 в радиусе 1 км от неблагополучного пункта; провести прививки против бешенства всех собак и кошек по ул. Жвачка, 43 и смежных территорий”, — сообщили в городском совете.

Кроме того, протиепизоотическая комиссия приняла решение ввести карантинные ограничения на территории по адресу: г.Житомир, ул. Жвачка, 43 и на смежной территории; объявить угрожающими зонами смежные улицы по адресам: ул. Заречная; И Тетеревский переулок; 2-й Магазинный переулок; ул. Кривой Брод; переулок Шоссейный.

Напомним, 25 октября в Кропивницком больной бешенством кот покусал пятерых взрослых и одного ребенка.