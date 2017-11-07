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Через випадок сказу у Житомирі ввели карантинні обмеження

Через випадок сказу у Житомирі ввели карантинні обмеження

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Карантинні обмеження оголосили у Житомирі через зареєстрований випадок сказу у лисиці. Про це повідомили у прес-службі Житомирської міської ради, передає УНН.

Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання міської надзвичайної протиепізоотичної комісії. Рішення було зумовлено виявленням на території міста мертвої лисиці, пізніше аналізи підтвердили, що тварина була хвора на сказ.

Через це на території виявлення лисиці та суміжній території було введено карантинні обмеження. Окрім того було прийняте рішення забезпечити щепленням проти сказу всіх зареєстрованих собак.

“Прийняли рішення заборонити проведення виставок собак та вивезення собак, котів і диких тварин в межах вул. Жуйка, 43 в радіусі 1 км від неблагополучного пункту; провести щеплення проти сказу всіх собак та котів по вул. Жуйка, 43 та суміжних територій”, — повідомили у міській раді.

Окрім того, протиепізоотична комісія прийняла рішення ввести карантинні обмеження на території за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 43 та на суміжній території; оголосити загрозливими зонами суміжні вулиці за адресами: вул. Зарічна; І Тетерівський провулок; 2-й Магазинний провулок; вул. Кривий Брід; провулок Шосейний.

Нагадаємо, 25 жовтня у Кропивницькому хворий на сказ кіт покусав п’ятьох дорослих і одну дитину.

Українські Національні Новини

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