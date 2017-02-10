Из-за снегопадов в Нью-Йорке отменили около 3 тыс. авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Нью-Йорке выпало 35 см снега. Из-за непогодов около трех тысяч авиарейсов отменены, передает УНН со ссылкой на BBC.
В США прошел северо-восточный шторм, который принес в Нью-Йорк настоящую зиму, что в регионе происходит достаточно редко.
Снежный покров достиг отметки 35 см. Более 3000 авиарейсов отменены в регионе, закрыты все государственные школы.
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По сообщению ВВС, мэр Нью-Йорка Де Блазио призвал жителей не покидать свои дома и не выезжать на дороги.